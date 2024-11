сегодня



Видео с выступления OPETH



Видео с выступления OPETH, которое состоялось 30 октября в YouTube Theater, Inglewood, California, доступно для просмотра ниже:



01. §1

02. The Leper Affinity

03. The Grand Conjuration

04. Demon Of The Fall

05. Eternal Rains Will Come

06. In My Time Of Need

07. Face Of Melinda

08. Heir Apparent

09. §3

10. Ghost Of Perdition



Encore:



11. Sorceress

12. Deliverance







+0 -0



просмотров: 51