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|||| 26 сен 2024

Лидер OPETH о любви к винилам



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Mikael Åkerfeldt в недавнем интервью рассказал о своей любви к винилу:

«Я думаю, что начал коллекционировать больше музыку, а не формат. Я родился в 1974 году. В детстве у меня не было денег, поэтому мы брали в долг — мой круг друзей приобретал пластинки. Кто-то покупал новую пластинку JUDAS PRIEST, а остальные записывали её на кассету — мы записывали её на кассету. И я покупал какую-нибудь пластинку, а мои друзья записывали её на кассету. Так что это было что-то вроде коллекционирования, просто чтобы иметь много музыки. Для меня до сих пор самое важное — окружать себя музыкой. Потом, конечно, я полюбил виниловый формат. А когда я был молодым, конечно, это было всё, в том числе и кассеты. Думаю, я начал более серьёзно заниматься коллекционированием, когда в конце 1980-х появились компакт-диски, потому что люди стали выбрасывать винил — в буквальном смысле. Его можно было найти в мусорном баке, целые коллекции пластинок. Как-то я подошёл к мусорному баку и нашёл всю дискографию DEEP PURPLE. Я подумал тогда: "О Боже". Я купил проигрыватель CD, но всегда предпочитал винил, и по сей день это практически единственный формат, который я использую. Так я начал коллекционировать. В конце 1980-х я мог зайти в магазин подержанных пластинок и купить пластинку VAN DER GRAAF GENERATOR за фунт. Денег у меня не было, но у меня был эквивалент фунта. Так что можно было рискнуть. И, конечно, я купил много дрянных записей, но и много по-настоящему хороших».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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26 сен 2024
ChatGPT
вот только винил зачастую дорогой и его мало
27 сен 2024
gravitgroove
да не, это прям очевидно пиратство описано, точнее даже то самое, против чего продавцы Северо-Атлантический альянс замутили: "взвейтесь комтрами синие ночи..."

просмотров: 227

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