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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
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Opeth

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29 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

26 ноя 2024 : 		 Гид по новому альбому OPETH

23 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»

10 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новом барабанщике

8 ноя 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

31 окт 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

17 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о знакомстве с IAN ANDERSON

8 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о решении использовать экстремальный вокал на новой пластинке

5 окт 2024 : 		 Юбилейный винил OPETH выйдет осенью

3 окт 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке

26 сен 2024 : 		 Лидер OPETH о любви к винилам

24 сен 2024 : 		 Выход нового альбома OPETH отложен

17 сен 2024 : 		 Лидер OPETH недоволен, что столько внимания к его гроулингу

6 сен 2024 : 		 Новая песня OPETH

4 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

15 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Мы как в TikTok»

13 авг 2024 : 		 Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»

8 авг 2024 : 		 Лидер OPETH хочет в тур с EUROPE

5 авг 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

5 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

2 авг 2024 : 		 Новая песня OPETH

1 авг 2024 : 		 OPETH в процессе

30 июл 2024 : 		 Лидер OPETH о новом альбоме

23 июл 2024 : 		 Как IAN ANDERSON оказался на новом альбоме OPETH

5 июл 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH
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Видео полного выступления OPETH



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Видео полного выступления OPETH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:

"The Grand Conjuration"
"Demon Of The Fall"
"The Drapery Falls"
"In My Time Of Need"
"Heir Apparent"
"Ghost Of Perdition"
"Sorceress"
"Deliverance"

Watch OPETH's Epic Headline Set At Bloodstock 2024; Official Video




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