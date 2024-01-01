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Видео полного выступления OPETH



Видео полного выступления OPETH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:



"The Grand Conjuration"

"Demon Of The Fall"

"The Drapery Falls"

"In My Time Of Need"

"Heir Apparent"

"Ghost Of Perdition"

"Sorceress"

"Deliverance"







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