FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP

FOO FIGHTERS выпустили Amazon Original EP, "Live On The Radio 1996", который доступен для продажи только на одном ресурсе — Amazon Music. Запись материала проходила в 1996 году в рамках радиошоу "Rockline" и включает несколько треков в акустическом варианте из дебютного альбома, а также один не вошедший в этот альбом трек:
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