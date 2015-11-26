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Foo Fighters

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26 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP

19 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS на первом месте

18 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о выпуске альбома в пандемию

2 дек 2020 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

25 ноя 2020 : 		 История FOO FIGHTERS глазами участников

20 ноя 2020 : 		 FOO FIGHTERS представили новый сингл

17 ноя 2020 : 		 DAVE GROHL — о новом альбоме FOO FIGHTERS: «Такого мы ещё не делали»

11 ноя 2020 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

27 авг 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS: «Многие американцы сейчас в ж..»

30 июл 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS против открытия школ

22 июл 2020 : 		 DAVE GROHL вспоминает о дебютном альбоме FOO FIGHTERS

23 июн 2020 : 		 RICK ASTLEY исполняет песню FOO FIGHTERS

14 май 2020 : 		 DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS

24 апр 2020 : 		 Музыканты FOO FIGHTERS, BIFFY CLYRO и другие записали благотворительный сингл

30 мар 2020 : 		 Акустика от лидера FOO FIGHTERS

27 мар 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS о документальном фильме

17 мар 2020 : 		 FOO FIGHTERS отменили ряд концертов

12 мар 2020 : 		 DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS

15 янв 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS обещает сюрпризы на юбилей

1 окт 2019 : 		 FOO FIGHTERS приступили к работе над новым альбомом

26 сен 2019 : 		 8-летний сын гитариста ANTHRAX сыграл с FOO FIGHTERS

20 авг 2019 : 		 FOO FIGHTERS должны выпустить альбом в 2020 году

7 июл 2019 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

20 фев 2019 : 		 Лидеру FOO FIGHTERS проведут операцию

4 фев 2019 : 		 FOO FIGHTERS перенесла концерты из-за проблем у одного из участников

4 фев 2019 : 		 FOO FIGHTERS исполнили BLACK SABBATH
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|||| сегодня

FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP



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FOO FIGHTERS выпустили Amazon Original EP, "Live On The Radio 1996", который доступен для продажи только на одном ресурсе — Amazon Music. Запись материала проходила в 1996 году в рамках радиошоу "Rockline" и включает несколько треков в акустическом варианте из дебютного альбома, а также один не вошедший в этот альбом трек:

01. How I Miss You (Amazon Original)

02. Up In Arms (Amazon Original)

03. For All The Cows (Amazon Original)

04. Wattershed (Amazon Original)

FOO FIGHTERS Release Amazon Original EP 'Live On The Radio 1996'




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