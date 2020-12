сегодня



FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP



FOO FIGHTERS выпустили Amazon Original EP, "Live On The Radio 1996", который доступен для продажи только на одном ресурсе — Amazon Music. Запись материала проходила в 1996 году в рамках радиошоу "Rockline" и включает несколько треков в акустическом варианте из дебютного альбома, а также один не вошедший в этот альбом трек:



01. How I Miss You (Amazon Original)



02. Up In Arms (Amazon Original)



03. For All The Cows (Amazon Original)



04. Wattershed (Amazon Original)











+0 -0



просмотров: 98