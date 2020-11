сегодня



DAVE GROHL — о новом альбоме FOO FIGHTERS : «Такого мы ещё не делали»



DAVE GROHL в рамках недавнего интервью рассказал о том, чего стоит ждать от нового альбома FOO FIGHTERS "Medicine At Midnight":



«Я начал думать о том, в каком направлении мы должны двигаться на новой пластинке. И я решил посмотреть на всё то, что мы сделали за 25 лет, — да, мы много чего успели попробовать. Мы делали акустические альбомы, мы делали шумные рок-записи, мы делали своего рода среднетемповые песни, которым можно подпевать. И ты смотришь в прошлое и можешь использовать это в качестве отсылки, но ты не обязательно захочешь вернуться к тому, что уже делал. И из всего, что мы делали, я подумал, что единственный альбом, который мы ещё не сделали, это что-то вроде альбома для вечеринок, ориентированных на грув. Я имею в виду, если вы хотите узнать, что будет на диске, то многое из этого уходит корнями в подобный грув, исходящий от SLY AND THE FAMILY STONE и от диско и тустеп-танцев, что-то типа этого. Как барабанщик я всегда думаю об этом как об основе, потому что это может создать эстетику или дух альбома. Так что я решил: ладно, у многих наших любимых рок-н-ролльных групп за годы существования есть одна запись, под которую можно по-настоящему танцевать — будь то THE ROLLING STONES "Tattoo You" или David Bowie "Let's Dance" или запись POWER STATION; что-то в этом роде. Я подумал: "Мы ещё не сделали этого". Многие из наших альбомов по-настоящему драйвовые, а иногда и мрачные, меланхоличные, интроспективные. Я подумал: "К чёрту это! Давайте устроим вечеринку. Давайте сделаем альбом, под который вы сможете попрыгать!»

























