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Foo Fighters

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DAVE GROHL — о новом альбоме FOO FIGHTERS: «Такого мы ещё не делали»



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DAVE GROHL в рамках недавнего интервью рассказал о том, чего стоит ждать от нового альбома FOO FIGHTERS "Medicine At Midnight":

«Я начал думать о том, в каком направлении мы должны двигаться на новой пластинке. И я решил посмотреть на всё то, что мы сделали за 25 лет, — да, мы много чего успели попробовать. Мы делали акустические альбомы, мы делали шумные рок-записи, мы делали своего рода среднетемповые песни, которым можно подпевать. И ты смотришь в прошлое и можешь использовать это в качестве отсылки, но ты не обязательно захочешь вернуться к тому, что уже делал. И из всего, что мы делали, я подумал, что единственный альбом, который мы ещё не сделали, это что-то вроде альбома для вечеринок, ориентированных на грув. Я имею в виду, если вы хотите узнать, что будет на диске, то многое из этого уходит корнями в подобный грув, исходящий от SLY AND THE FAMILY STONE и от диско и тустеп-танцев, что-то типа этого. Как барабанщик я всегда думаю об этом как об основе, потому что это может создать эстетику или дух альбома. Так что я решил: ладно, у многих наших любимых рок-н-ролльных групп за годы существования есть одна запись, под которую можно по-настоящему танцевать — будь то THE ROLLING STONES "Tattoo You" или David Bowie "Let's Dance" или запись POWER STATION; что-то в этом роде. Я подумал: "Мы ещё не сделали этого". Многие из наших альбомов по-настоящему драйвовые, а иногда и мрачные, меланхоличные, интроспективные. Я подумал: "К чёрту это! Давайте устроим вечеринку. Давайте сделаем альбом, под который вы сможете попрыгать!»

DAVE GROHL On FOO FIGHTERS











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

YNWA


17 ноя 2020, 12:44		Ну, звучит многообещающе. В любом случае, интересно будет послушать. Грол вообще крутой чувак, например.

НELLECTOR


17 ноя 2020, 14:36		DAVE GROHL — о новом альбоме FOO FIGHTERS: «Мы 25 лет делали говно. Но Такого Говна даже мы ещё не делали»

Petrovich Sexyy


17 ноя 2020, 15:38		Я все жду когда кто-нибудь додумается так анонсировать свой новый альбом


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