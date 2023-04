сегодня



Новая песня FOO FIGHTERS



FOO FIGHTERS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Rescued", которая будет включена в выходящий второго июня на Roswell/RCA альбом "But Here We Are":



01. Rescued

02. Under You

03. Hearing Voices

04. But Here We Are

05. The Glass

06. Nothing At All

07. Show Me How

08. Beyond Me

09. The Teacher

10. Rest







