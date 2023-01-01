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Foo Fighters

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Новая песня FOO FIGHTERS



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FOO FIGHTERS опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Teacher", которая будет включена в выходящий второго июня на Roswell/RCA альбом "But Here We Are":

01. Rescued
02. Under You
03. Hearing Voices
04. But Here We Are
05. The Glass
06. Nothing At All
07. Show Me How
08. Beyond Me
09. The Teacher
10. Rest




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