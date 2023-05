сегодня



FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком



FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком Josh'ом Freese'ом 24 мая в Bank Of New Hampshire Pavilion At Meadowbrook, Gilford, New Hampshire.



Сет-лист:



01. Rescued (live debut)

02. Walk

03. No Son Of Mine

04. Learn To Fly

05. Times Like These

06. Under You (live debut)

07. The Pretender

08. But Here We Are (live debut)

09. Breakout

10. The Sky Is A Neighborhood

11. My Hero

12. This Is A Call

13. All My Life

14. Nothing At All (live debut)

15. Shame Shame (with Violet Grohl)

16. These Days

17. Cold Day In The Sun

18. Monkey Wrench

19. Best Of You

20. Aurora

21. Everlong















