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*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
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Foo Fighters

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26 май 2023 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком

25 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

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31 июл 2022 : 		 Новая песня гитариста FOO FIGHTERS

2 июл 2022 : 		 Участник ABBA исполнил песню FOO FIGHTERS

29 июн 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY

9 июн 2022 : 		 FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше

4 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS взяли три Грэмми

1 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми

30 мар 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили все концерты

29 мар 2022 : 		 ЕР DREAM WIDOW доступен для прослушивания

27 мар 2022 : 		 Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS

26 мар 2022 : 		 Умер барабанщик FOO FIGHTERS

21 мар 2022 : 		 DREAM WIDOW уже в марте

18 фев 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом

16 фев 2022 : 		 Трэш от FOO FIGHTERS
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FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком



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FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком Josh'ом Freese'ом 24 мая в Bank Of New Hampshire Pavilion At Meadowbrook, Gilford, New Hampshire.

Сет-лист:

01. Rescued (live debut)
02. Walk
03. No Son Of Mine
04. Learn To Fly
05. Times Like These
06. Under You (live debut)
07. The Pretender
08. But Here We Are (live debut)
09. Breakout
10. The Sky Is A Neighborhood
11. My Hero
12. This Is A Call
13. All My Life
14. Nothing At All (live debut)
15. Shame Shame (with Violet Grohl)
16. These Days
17. Cold Day In The Sun
18. Monkey Wrench
19. Best Of You
20. Aurora
21. Everlong








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