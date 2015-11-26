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Foo Fighters

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23 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza

12 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS попадут в ЗСРнР. JAY-Z да, а IRON MAIDEN — нет

10 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео

10 май 2021 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS: «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»

4 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS

28 апр 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS с дочкой, а также DAVE LOMBARDO и KRIST NOVOSELIC выступили в "Jimmy Kimmel Live!"

21 апр 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

19 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES

17 фев 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»

16 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS первые

10 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

7 фев 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

7 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

19 янв 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

15 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JON BON JOVI и BRUCE SPRINGSTEEN выступят на инаугурации Байдена

15 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

3 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS рад поддержке малых залов

26 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP

19 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS на первом месте

18 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о выпуске альбома в пандемию

2 дек 2020 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

25 ноя 2020 : 		 История FOO FIGHTERS глазами участников

20 ноя 2020 : 		 FOO FIGHTERS представили новый сингл

17 ноя 2020 : 		 DAVE GROHL — о новом альбоме FOO FIGHTERS: «Такого мы ещё не делали»
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|||| сегодня

FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza



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FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT среди прочих музыкантов подтвердили своё участие на фестивале Lollapalooza, который пройдёт с 29 июля по 1 августа в Grant Park, Чикаго, Иллинойс. Стоимость билетов на четыре дня стартует от 350 долларов, детали можно найти на официальном сайте фестиваля.

FOO FIGHTERS, JOURNEY And LIMP BIZKIT Confirmed For This Year



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA


23 май 2021, 15:49		Жду когда объявят участие Timmy and the Lords of the Underworld. Без них Лоллапапа не Лоллапапапа.

Санчез


23 май 2021, 15:53		LIMP BIZKIT??? Они еще живы??? Фред, Дерст мать твою, где альбом, 10 лет прошло, сцука


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