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FOO FIGHTERS , JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza



FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT среди прочих музыкантов подтвердили своё участие на фестивале Lollapalooza, который пройдёт с 29 июля по 1 августа в Grant Park, Чикаго, Иллинойс. Стоимость билетов на четыре дня стартует от 350 долларов, детали можно найти на официальном сайте фестиваля.







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