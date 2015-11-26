11 дек 2018



Лидер FOO FIGHTERS впервые исполнил 23-минутный трек



Лидер FOO FIGHTERS Dave Grohl впервые исполнил 23-минутную инструментальную композицию — это было сделано в рамках "Christmas Jam" в Cellular Center, Asheville, North Carolina вместе с участниками QUEENS OF THE STONE AGE и JANE'S ADDICTION, а также продюсером Greg'ом Kurstin'ом.

































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