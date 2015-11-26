21 окт 2021



PAUL MCCARTNEY представит FOO FIGHTERS на церемонии введения в ЗСРнР



Зал славы рок-н-ролла обнародовал первоначальный список всех звёздных ведущих и исполнителей, которые выйдут на сцену во время 36-й ежегодной церемонии посвящения 30 октября в Rocket Mortgage Fieldhouse. Первоначальный состав специальных гостей выглядит так:



* Angela Bassett представит Tina'у Turner, выступят Christina Aguilera, Mickey Guyton, H.E.R. и Bryan Adams

* Taylor Swift представит Carole King, выступят Taylor Swift и Jennifer Hudson

* Drew Barrymore представит THE GO-GO'S

* Paul McCartney представит FOO FIGHTERS

* Lionel Richie вручит Clarence Avant награду Ahmet Ertegun







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