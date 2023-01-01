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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 23
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
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Foo Fighters

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2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play

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16 июн 2023 : 		 Успехи FOO FIGHTERS в чартах

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23 май 2023 : 		 JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS

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DAVE GROHL исполнил Play



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Видео единственного на текущий момент исполнения DAVE'ом GROHL'ом сольной 23-минутной в оригинале композиции "Play", доступно ниже.




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