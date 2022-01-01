26 дек 2022



Видео с выступления DAVE GROHL и GREG KURSTIN



DAVE GROHL и GREG KURSTIN пятого декабря в 250-местном Largo провели первый концерт из серии "Hannukah Sessions", видео с которого доступно ниже. В рамках мероприятия были исполнены следующие темы:



01. Spinning Wheel (BLOOD, SWEAT & TEARS cover) (with Judd Apatow)

02. Get The Party Started (P!NK cover) (with P!nk)

03. The Things We Do For Love (10CC cover) (with Inara George)

04. At Seventeen (JANIS IAN cover) (with Violet Grohl)

05. E‑Pro (BECK cover) (with Beck)

06. Heads Will Roll (YEAH YEAH YEAHS cover) (with Karen O)

07. The Spirit Of Radio (RUSH cover) (with Jack Black)

08. We Love L.A. (RANDY NEWMAN cover) (with Greg Kurstin)

09. Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody (LOUIS PRIMA cover) (with Kyle Gass)







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