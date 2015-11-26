FOO FIGHTERS, JON BON JOVI и BRUCE SPRINGSTEEN выступят на инаугурации Байдена
FOO FIGHTERS, JON BON JOVI, BRUCE SPRINGSTEEN, John Legend, Justin Timberlake, Ant Clemons, Demi Lovato, а также актеры Eva Longoria и Kerry Washington выступят на инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис в среду 20 января. Ведущим будем Tom Hanks.
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