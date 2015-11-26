22 июл 2020



DAVE GROHL вспоминает о дебютном альбоме FOO FIGHTERS



Dave Grohl присоединился к Matt'у Wilkinson'у из Apple Music, чтобы поразмышлять о 25-летии одноимённого дебютного альбома FOO FIGHTERS (первоначально вышедшего 4 июля 1995 года). Grohl говорил о том, что присоединился к NIRVANA в качестве пятого барабанщика группы и изначально не был уверен в том, что его не уволят, несмотря на мгновенно возникшую музыкальную связь с членами группы. Он также рассказывает о днях после кончины Курта Кобейна и своего последующего возвращения к музыке, вспоминает о создании дебютного альбома FOO FIGHTERS, а также делится своими впечатлениями о том, кому бы он посвятил этот диск, если бы переписал вступительный текст для диска сегодня.



О присоединении к NIRVANA и неуверенности в том, что его не уволят:



«Ну, в смысле, когда я вступил в NIRVANA, я же стал их пятым барабанщиком, так ведь? У них переиграла целая команда барабанщиков, и некоторые из них пробыли в группе дольше, чем другие. Присоединившись к группе, я совсем не знал Krist’a (Novoselic'а) и Курта (Кобейна). И когда мы впервые встретились и начали играть, стало ясно, что у нас получается действительно хорошо. Наше звучание было именно таким, с которым у людей сегодня ассоциируется NIRVANA. Я просто встретился с этими людьми, и спустя недолгое время... Почти год прошёл с того момента, как я вошёл в состав группы до выхода "Nevermind". Как только это случилось, всё быстро завертелось, группа стала по-настоящему успешной.



Но ребята из всех предыдущих групп, в которых я принимал участие, были моими старыми друзьями. И в этом есть определённая безопасность. А когда входишь в группу, где ты ни с кем не знаком, вы начинаете играть вместе, и это звучит круто, затем вы начинаете узнавать друг друга, но глубокой личной связи в этом нет. И затем группа быстро становится успешной. Ты нервничаешь, что тебя уволят, и всё закончится. Я не хотел, чтобы меня выгнали. И потому я делал всё, что мог, чтобы не лишиться всего этого. В общем, меня преследовала дикая неуверенность: "Я недостаточно хорош. Они найдут кого-то другого"».



О днях после кончины Курта Кобейна:



«После смерти Курта настал период, когда все мы спрятались от мира, когда весь наш мир перевернулся с ног на голову. Время скорби, время траура. Мы все сплотились. Я помню, как тусовался с Krist’ом Novoselic’ем, и мы оба убеждали друг друга, что мы в порядке. А затем я путешествовал — помню, в Великобританию поехал. Просто разъезжал по стране и размышлял. В конце концов я стал получать звонки от людей, интересовавшихся, хочу ли я играть на ударных с ними или присоединиться к другой группе. Но для меня в то время это не представлялось возможным. Раньше, когда я приезжал домой из тура, я записывал песни для себя, но теперь желание пропало. Я не хотел писать музыку, даже слушать её не хотел, ещё меньше — играть в группе. Было странно, как будто из-под тебя вышибли жизнь. Я особо не думал, что будет дальше. Я застрял в моменте. Наконец я заставил себя подняться с дивана и решил: "Ладно, я всегда любил играть музыку, всегда любил сочинять и записывать песни для себя. Так что я чувствую, что мне нужно сделать это только для себя самого"».



О том, кому бы он посвятил дебютный альбом FOO FIGHTERS, если бы переписал аннотацию к нему сегодня.



«Этих людей должно быть много. Но я бы посвятил альбом Krist’у и Курту, потому что вплоть до сегодняшнего дня мой опыт с NIRVANA был, возможно... Я не хочу сказать, что... У меня есть дети. Не могу сказать, что это важнейшее событие в моей жизни. Но можно смело сказать, что мы не сидели бы здесь сейчас и не говорили бы об этом, если бы не годы, что я провёл в составе NIRVANA. Я усвоил так много уроков от Kurt’а и от Krist’а. Для меня было огромной честью быть в этой группе, и когда всё закончилось, я был опустошён. Но у нас есть каталог музыки, которую мы создали вместе, и опыт этот изменил не только нас, но и многое в мире, где мы жили. Так что, полагаю, это был самый созидательный период в моей жизни. Я был безалаберным подростком, а стал частью грандиозной группы. А потом всё закончилось и пришлось пытаться заново построить жизнь, учитывая все уроки, усвоенные в процессе. И я был очень молод тогда – 24 или 25 лет. Поэтому я бы и посвятил первый альбом FOO FIGHTERS Krist’у и Курту, поскольку я многим обязан этим парням, это уж наверняка».



О давлении и внимании при создании музыки после NIRVANA:



«Некоторые журналисты говорят что-то вроде: "Как ты смеешь играть музыку после NIRVANA?" А я им в ответ: "А что я должен делать?" Мы упорно старались всё делать правильно. Вместо того, чтобы скакать в туре на разогреве у какой-нибудь крупной стадионной группы, мы думали: "Ладно, давайте сядем в фургоне и всё сделаем так, как делали всегда. Начнём так, как всегда начинали". Это было удобно для нас. И в любой промо-кампании или на мероприятии для прессы мы не делали видео сразу же, мы старались сдержать всё это, потому что в каком-то смысле это было пугающе. Я брал на себя ответственность за возможные последствия. Я знал, что меня будут изучать под микроскопом, и что будут сравнения и всякое такое. И да, это было тяжело. Но не слишком. В смысле, если некто втирает тебе дичь, просто скажи ему: "Пошёл ты, сволочь"».



О необходимости переквалифицироваться во фронтмена:



«Выходишь, становишься на сцене. Вот чёрт, я же так долго сидел на стуле барабанщика, что думал: "Бог мой, мне теперь перед людьми стоять?" И ещё: "Как двигается мое тело? Что мне говорить между песнями?" Вот какие мысли проносятся в голове. И если ты этого не чувствуешь, не имеешь связи с публикой и уверенности в себе, это может быть безумно страшно. Мне понадобилось лет 8–10? чтобы научиться. Теперь, когда я выхожу на сцену, это словно: "Привет, ну что, начнём?" Но давным-давно я робел, даже когда интервью давал. Я не был уверен в себе, непривычно было на первом плане. Я даже не могу смотреть видеозаписи и интервью из тех времён».







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