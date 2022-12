сегодня



DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS



DAVE GROHL и GREG KURSTIN пятого декабря в 250-местном Largo провели первый концерт из серии "Hannukah Sessions", который был снят на видео и должен в скором времени увидеть свет. В рамках мероприятия были исполнены следующие темы:



01. Spinning Wheel (BLOOD, SWEAT & TEARS cover) (with Judd Apatow)

02. Get The Party Started (P!NK cover) (with P!nk)

03. The Things We Do For Love (10CC cover) (with Inara George)

04. At Seventeen (JANIS IAN cover) (with Violet Grohl)

05. E‑Pro (BECK cover) (with Beck)

06. Heads Will Roll (YEAH YEAH YEAHS cover) (with Karen O)

07. The Spirit Of Radio (RUSH cover) (with Jack Black)

08. We Love L.A. (RANDY NEWMAN cover) (with Greg Kurstin)

09. Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody (LOUIS PRIMA cover) (with Kyle Gass)







+0 -0



просмотров: 151