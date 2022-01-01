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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Foo Fighters

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22 дек 2022 : 		 DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS

16 дек 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS спел с Билли Айлиш

31 июл 2022 : 		 Новая песня гитариста FOO FIGHTERS

2 июл 2022 : 		 Участник ABBA исполнил песню FOO FIGHTERS

29 июн 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY

9 июн 2022 : 		 FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше

4 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS взяли три Грэмми

1 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми

30 мар 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили все концерты

29 мар 2022 : 		 ЕР DREAM WIDOW доступен для прослушивания

27 мар 2022 : 		 Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS

26 мар 2022 : 		 Умер барабанщик FOO FIGHTERS

21 мар 2022 : 		 DREAM WIDOW уже в марте

18 фев 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом

16 фев 2022 : 		 Трэш от FOO FIGHTERS

14 янв 2022 : 		 Трейлер к фильму FOO FIGHTERS

10 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS вышел на сцену с FOO FIGHTERS

9 дек 2021 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS исполняет трек KISS

1 дек 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19

19 ноя 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

10 ноя 2021 : 		 FOO FIGHTERS снялись в хорроре

27 окт 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен

21 окт 2021 : 		 PAUL MCCARTNEY представит FOO FIGHTERS на церемонии введения в ЗСРнР

23 авг 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о концертах в нынешних условиях

16 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS будут требовать сертификат о вакцинации на концертах
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DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS



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DAVE GROHL и GREG KURSTIN пятого декабря в 250-местном Largo провели первый концерт из серии "Hannukah Sessions", который был снят на видео и должен в скором времени увидеть свет. В рамках мероприятия были исполнены следующие темы:

01. Spinning Wheel (BLOOD, SWEAT & TEARS cover) (with Judd Apatow)
02. Get The Party Started (P!NK cover) (with P!nk)
03. The Things We Do For Love (10CC cover) (with Inara George)
04. At Seventeen (JANIS IAN cover) (with Violet Grohl)
05. E‑Pro (BECK cover) (with Beck)
06. Heads Will Roll (YEAH YEAH YEAHS cover) (with Karen O)
07. The Spirit Of Radio (RUSH cover) (with Jack Black)
08. We Love L.A. (RANDY NEWMAN cover) (with Greg Kurstin)
09. Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody (LOUIS PRIMA cover) (with Kyle Gass)




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