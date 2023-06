сегодня



Успехи FOO FIGHTERS в чартах



Новая работа FOO FIGHTERS "But Here We Are" вновь попала в Top-10 лучших альбомов Америки — для коллектива это уже десятый случай в карьере. Пластинка стала первой в Великобритании (шесть подобных достижений в карьере), первой в Австралии (девять подобных достижений в карьере), первой в Швейцарии и Новой Зеландии, и оказалась в Top-5 ещё десятка стран.







