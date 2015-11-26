FOO FIGHTERS отменили концерт из-за COVID-19

FOO FIGHTERS были вынуждены отложить выступление семнадцатого июля в Лос-Анджелесе после того, как один из организаторов сдал положительный тест на COVID-19.
«Несмотря на все усилия по соблюдению протоколов CDC Covid и местных законов, в организации FOO FIGHTERS был подтвержден случай заболевания Covid-19.
"Из соображений повышенной осторожности и заботы о безопасности группы, команды и, прежде всего, фанатов, субботнее шоу в Los Angeles Forum переносится на более поздний срок. Новая дата будет объявлена в ближайшее время. Билеты на концерт 17 июля будут действительны на новую дату».
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