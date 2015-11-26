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Foo Fighters

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16 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили концерт из-за COVID-19

14 июл 2021 : 		 Кавер-версия BEE GEES от FOO FIGHTERS

29 июн 2021 : 		 Новая версия песни FOO FIGHTERS

25 июн 2021 : 		 Сингл FOO FIGHTERS стал платиновым

24 июн 2021 : 		 DAVE CHAPPELLE присоединился к FOO FIGHTERS для кавер-версии RADIOHEAD

21 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS выпустят кавер-версии BEE GEES

17 июн 2021 : 		 Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS

11 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS первыми выступят в Madison Square Garden

3 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS едут в юбилейный тур

23 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza

12 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS попадут в ЗСРнР. JAY-Z да, а IRON MAIDEN — нет

10 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео

10 май 2021 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS: «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»

4 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS

28 апр 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS с дочкой, а также DAVE LOMBARDO и KRIST NOVOSELIC выступили в "Jimmy Kimmel Live!"

21 апр 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

19 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES

17 фев 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»

16 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS первые

10 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

7 фев 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

7 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

19 янв 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

15 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JON BON JOVI и BRUCE SPRINGSTEEN выступят на инаугурации Байдена

15 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS
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FOO FIGHTERS отменили концерт из-за COVID-19



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FOO FIGHTERS были вынуждены отложить выступление семнадцатого июля в Лос-Анджелесе после того, как один из организаторов сдал положительный тест на COVID-19.

«Несмотря на все усилия по соблюдению протоколов CDC Covid и местных законов, в организации FOO FIGHTERS был подтвержден случай заболевания Covid-19.

"Из соображений повышенной осторожности и заботы о безопасности группы, команды и, прежде всего, фанатов, субботнее шоу в Los Angeles Forum переносится на более поздний срок. Новая дата будет объявлена в ближайшее время. Билеты на концерт 17 июля будут действительны на новую дату».

FOO FIGHTERS Postpone Los Angeles Concert After





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