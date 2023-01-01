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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Foo Fighters

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6 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления DAVE GROHL и GREG KURSTIN

22 дек 2022 : 		 DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS

16 дек 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS спел с Билли Айлиш

31 июл 2022 : 		 Новая песня гитариста FOO FIGHTERS

2 июл 2022 : 		 Участник ABBA исполнил песню FOO FIGHTERS

29 июн 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY

9 июн 2022 : 		 FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше

4 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS взяли три Грэмми

1 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми

30 мар 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили все концерты

29 мар 2022 : 		 ЕР DREAM WIDOW доступен для прослушивания

27 мар 2022 : 		 Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS

26 мар 2022 : 		 Умер барабанщик FOO FIGHTERS

21 мар 2022 : 		 DREAM WIDOW уже в марте

18 фев 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом

16 фев 2022 : 		 Трэш от FOO FIGHTERS

14 янв 2022 : 		 Трейлер к фильму FOO FIGHTERS

10 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS вышел на сцену с FOO FIGHTERS

9 дек 2021 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS исполняет трек KISS

1 дек 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19

19 ноя 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

10 ноя 2021 : 		 FOO FIGHTERS снялись в хорроре

27 окт 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен

21 окт 2021 : 		 PAUL MCCARTNEY представит FOO FIGHTERS на церемонии введения в ЗСРнР
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FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»



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FOO FIGHTERS перед самым новым годом опубликовали следующее сообщение:

«Прощаясь с самым трудным и трагическим годом, который когда-либо знала наша группа, мы вспоминаем о том, как мы благодарны за тех людей, которых мы любим и лелеем больше всего, и за тех близких, которых больше нет с нами.

FOO FIGHTERS были образованы 27 лет назад, чтобы олицетворять исцеляющую силу музыки и продолжение жизни. И за последние 27 лет наши поклонники создали всемирное сообщество, преданную систему поддержки, которая помогла нам всем вместе пройти через самые тяжелые времена. Место, где мы можем поделиться радостью и болью, надеждами и страхами, и вместе с музыкой присоединиться к хору жизни. Без Тэйлора мы бы никогда не стали той группой, которой мы были — и без Тэйлора мы знаем, что в будущем мы будем совсем другой группой".

Мы также знаем, что вы, поклонники, значили для Тэйлора столько же, сколько и он для вас, и мы знаем, что когда мы снова увидим вас — а мы скоро увидим — он будет присутствовать в духовном аспекте со всеми нами каждый вечер».




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