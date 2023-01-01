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FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»



FOO FIGHTERS перед самым новым годом опубликовали следующее сообщение:



«Прощаясь с самым трудным и трагическим годом, который когда-либо знала наша группа, мы вспоминаем о том, как мы благодарны за тех людей, которых мы любим и лелеем больше всего, и за тех близких, которых больше нет с нами.



FOO FIGHTERS были образованы 27 лет назад, чтобы олицетворять исцеляющую силу музыки и продолжение жизни. И за последние 27 лет наши поклонники создали всемирное сообщество, преданную систему поддержки, которая помогла нам всем вместе пройти через самые тяжелые времена. Место, где мы можем поделиться радостью и болью, надеждами и страхами, и вместе с музыкой присоединиться к хору жизни. Без Тэйлора мы бы никогда не стали той группой, которой мы были — и без Тэйлора мы знаем, что в будущем мы будем совсем другой группой".



Мы также знаем, что вы, поклонники, значили для Тэйлора столько же, сколько и он для вас, и мы знаем, что когда мы снова увидим вас — а мы скоро увидим — он будет присутствовать в духовном аспекте со всеми нами каждый вечер».

pic.twitter.com/IcYduS7ZY4













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