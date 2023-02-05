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Вокалист GODSMACK: «Тейлор Хокинс хотел бы, чтобы FOO FIGHTERS продолжали»



В рамках недавней беседы с вокалистом GODSMACK Sully Erna, он коснулся темы дружбы с FOO FIGHTERS и ухода из жизни Тейлора Хокинса:



«Я подружился с Тейлором и Dave [Grohl, фронтмен FOO FIGHTERS и бывший барабанщик NIRVANA] не так давно. Когда я впервые встретил их, они оказались такими радушными ребятами. Весь их коллектив, вся их команда, все, кто на них работает, - они просто очень гостеприимный и радушный круг. Когда тебя приглашают быть гостем на их шоу, они относятся к тебе очень, очень хорошо. Они простые, скромные, уравновешенные люди, у которых доброе сердце и которые искренне заботятся обо всех. Так что подружиться с ними было очень легко.



Что я могу сказать такого, чего люди еще не сказали о Тейлоре? Он был одним из величайших парней на свете. Он был невероятным барабанщиком. [У него было] просто большое, огромное сердце. Все они. Они по-настоящему особенные».



Я подружился с Тейлором и Dave [Grohl, фронтмен FOO FIGHTERS и бывший барабанщик NIRVANA] не так давно. Когда я впервые встретил их, они оказались такими радушными ребятами. Весь их коллектив, вся их команда, все, кто на них работает, - они просто очень гостеприимный и радушный круг. Когда тебя приглашают быть гостем на их шоу, они относятся к тебе очень, очень хорошо. Они простые, скромные, уравновешенные люди, у которых доброе сердце и которые искренне заботятся обо всех. Так что подружиться с ними было очень легко.



"Что я могу сказать такого, чего люди еще не сказали о Тейлоре? Он был одним из величайших парней на свете. Он был невероятным барабанщиком. [У него было] просто большое, огромное сердце. Все они. Они по-настоящему особенные люди".



Когда его спросили, был ли у него когда-нибудь шанс сыграть с FOO FIGHTERS, Sully сказал:



«Да. Я исполнил с ними одну песню в Fenway Park. Когда они приезжали в Бостон, они играли на " Fenway". Я выскочил на сцену и исполнил с ними песню "School's Out", что было очень круто и весело. Это было, когда Dave был еще в гипсе [после падения со сцены]. Но, да, это было круто.



Они просто отличные ребята. Я не могу сказать о них ничего лишнего. Я полюбил их за эти годы. Я до сих пор поддерживаю связь с Dave. Время от времени мы общаемся, просто здороваемся и узнаем, как у них дела, как они переживают все эти вещи [после смерти Тейлора] и все такое. Это было очень тяжело для них, но они справляются с этим как могут и скорбят по-своему. И я думаю, что они вернутся. Музыка в крови этого парня (Dave). Я знаю, что Тейлор хотел бы, чтобы они сделали это. И я не думаю, что Dave сможет остаться в стороне от музыки, хотя я чувствую, что временами он чувствовал себя проигравшим.



Это серьезные удары. Я к тому, что он потерял Курта [Кобейна, фронтмена NIRVANA], а потом он потерял Тейлора, и тогда ты начинаешь сомневаться, хочешь ли ты заниматься этим дальше. Но когда ты музыкант такого уровня и артист такого уровня и делаешь это настолько хорошо, насколько ты делаешь это на таком уровне, то в конце концов все возвращается и напоминает тебе о том, кто ты есть и кем ты должен быть».







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