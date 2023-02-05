Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 11
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 11
*MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND» 9
*Новая песня BYRON 8
*CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный би... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
[= ||| все новости группы



*

Foo Fighters

*



5 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Тейлор Хокинс хотел бы, чтобы FOO FIGHTERS продолжали»

25 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS заменят PANTERA

6 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления DAVE GROHL и GREG KURSTIN

22 дек 2022 : 		 DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS

16 дек 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS спел с Билли Айлиш

31 июл 2022 : 		 Новая песня гитариста FOO FIGHTERS

2 июл 2022 : 		 Участник ABBA исполнил песню FOO FIGHTERS

29 июн 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY

9 июн 2022 : 		 FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше

4 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS взяли три Грэмми

1 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми

30 мар 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили все концерты

29 мар 2022 : 		 ЕР DREAM WIDOW доступен для прослушивания

27 мар 2022 : 		 Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS

26 мар 2022 : 		 Умер барабанщик FOO FIGHTERS

21 мар 2022 : 		 DREAM WIDOW уже в марте

18 фев 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом

16 фев 2022 : 		 Трэш от FOO FIGHTERS

14 янв 2022 : 		 Трейлер к фильму FOO FIGHTERS

10 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS вышел на сцену с FOO FIGHTERS

9 дек 2021 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS исполняет трек KISS

1 дек 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19

19 ноя 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

10 ноя 2021 : 		 FOO FIGHTERS снялись в хорроре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист GODSMACK: «Тейлор Хокинс хотел бы, чтобы FOO FIGHTERS продолжали»



zoom
В рамках недавней беседы с вокалистом GODSMACK Sully Erna, он коснулся темы дружбы с FOO FIGHTERS и ухода из жизни Тейлора Хокинса:

«Я подружился с Тейлором и Dave [Grohl, фронтмен FOO FIGHTERS и бывший барабанщик NIRVANA] не так давно. Когда я впервые встретил их, они оказались такими радушными ребятами. Весь их коллектив, вся их команда, все, кто на них работает, - они просто очень гостеприимный и радушный круг. Когда тебя приглашают быть гостем на их шоу, они относятся к тебе очень, очень хорошо. Они простые, скромные, уравновешенные люди, у которых доброе сердце и которые искренне заботятся обо всех. Так что подружиться с ними было очень легко.

Что я могу сказать такого, чего люди еще не сказали о Тейлоре? Он был одним из величайших парней на свете. Он был невероятным барабанщиком. [У него было] просто большое, огромное сердце. Все они. Они по-настоящему особенные».

Я подружился с Тейлором и Dave [Grohl, фронтмен FOO FIGHTERS и бывший барабанщик NIRVANA] не так давно. Когда я впервые встретил их, они оказались такими радушными ребятами. Весь их коллектив, вся их команда, все, кто на них работает, - они просто очень гостеприимный и радушный круг. Когда тебя приглашают быть гостем на их шоу, они относятся к тебе очень, очень хорошо. Они простые, скромные, уравновешенные люди, у которых доброе сердце и которые искренне заботятся обо всех. Так что подружиться с ними было очень легко.

"Что я могу сказать такого, чего люди еще не сказали о Тейлоре? Он был одним из величайших парней на свете. Он был невероятным барабанщиком. [У него было] просто большое, огромное сердце. Все они. Они по-настоящему особенные люди".

Когда его спросили, был ли у него когда-нибудь шанс сыграть с FOO FIGHTERS, Sully сказал:

«Да. Я исполнил с ними одну песню в Fenway Park. Когда они приезжали в Бостон, они играли на " Fenway". Я выскочил на сцену и исполнил с ними песню "School's Out", что было очень круто и весело. Это было, когда Dave был еще в гипсе [после падения со сцены]. Но, да, это было круто.

Они просто отличные ребята. Я не могу сказать о них ничего лишнего. Я полюбил их за эти годы. Я до сих пор поддерживаю связь с Dave. Время от времени мы общаемся, просто здороваемся и узнаем, как у них дела, как они переживают все эти вещи [после смерти Тейлора] и все такое. Это было очень тяжело для них, но они справляются с этим как могут и скорбят по-своему. И я думаю, что они вернутся. Музыка в крови этого парня (Dave). Я знаю, что Тейлор хотел бы, чтобы они сделали это. И я не думаю, что Dave сможет остаться в стороне от музыки, хотя я чувствую, что временами он чувствовал себя проигравшим.

Это серьезные удары. Я к тому, что он потерял Курта [Кобейна, фронтмена NIRVANA], а потом он потерял Тейлора, и тогда ты начинаешь сомневаться, хочешь ли ты заниматься этим дальше. Но когда ты музыкант такого уровня и артист такого уровня и делаешь это настолько хорошо, насколько ты делаешь это на таком уровне, то в конце концов все возвращается и напоминает тебе о том, кто ты есть и кем ты должен быть».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 фев 2023
Hellg
Тейлор, по сути, выпилился при помощи наркоты. О каком продолжении может идти речь?
Все так любят рассуждать, как они любили его. Так почему же никто не остановил вовремя?
Like!1

просмотров: 318

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом