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Foo Fighters

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29 янв 2018 : 		 FOO FIGHTERS удостоились Грэмми в категории «Лучшая рок-песня»

8 ноя 2017 : 		 FOO FIGHTERS продали 3/4 миллиона билетов

25 окт 2017 : 		 Фрагмент нового фильма FOO FIGHTERS

21 окт 2017 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

27 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS стали первыми

22 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS' в 'Carpool Karaoke'

19 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS будут первыми

18 сен 2017 : 		 Фронтмен THE HIVES вместе с FOO FIGHTERS исполнил песню AC/DC

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7 сен 2017 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

24 авг 2017 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

23 июн 2017 : 		 Самая яркая звезда поп-музыки на новом альбоме FOO FIGHTERS

20 июн 2017 : 		 Новый альбом FOO FIGHTERS выйдет в сентябре

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30 май 2017 : 		 FOO FIGHTERS продолжили играть без электричества

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FOO FIGHTERS исполнили BLACK SABBATH



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Zac Brown и Tom Morello присоединились к FOO FIGHTERS во время выступления на концерте перед Super Bowl, состоявшемся 2 февраля в Атланте. Музыканты исполнили кавер-версию песни BLACK SABBATH "War Pigs". Затем была исполнена песня JANE'S ADDICTION "Mountain Song" с участием Perry Farrell'а. Среди других гостей были Roger Taylor из QUEEN, сыгравший на барабанах "Under Pressure", а также саксофонист Dave Koz.



Watch FOO FIGHTERS Perform BLACK SABBATH






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