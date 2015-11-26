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FOO FIGHTERS исполнили BLACK SABBATH



Zac Brown и Tom Morello присоединились к FOO FIGHTERS во время выступления на концерте перед Super Bowl, состоявшемся 2 февраля в Атланте. Музыканты исполнили кавер-версию песни BLACK SABBATH "War Pigs". Затем была исполнена песня JANE'S ADDICTION "Mountain Song" с участием Perry Farrell'а. Среди других гостей были Roger Taylor из QUEEN, сыгравший на барабанах "Under Pressure", а также саксофонист Dave Koz.



















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