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Foo Fighters

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22 июл 2020 : 		 DAVE GROHL вспоминает о дебютном альбоме FOO FIGHTERS

23 июн 2020 : 		 RICK ASTLEY исполняет песню FOO FIGHTERS

14 май 2020 : 		 DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS

24 апр 2020 : 		 Музыканты FOO FIGHTERS, BIFFY CLYRO и другие записали благотворительный сингл

30 мар 2020 : 		 Акустика от лидера FOO FIGHTERS

27 мар 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS о документальном фильме

17 мар 2020 : 		 FOO FIGHTERS отменили ряд концертов

12 мар 2020 : 		 DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS

15 янв 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS обещает сюрпризы на юбилей

1 окт 2019 : 		 FOO FIGHTERS приступили к работе над новым альбомом

26 сен 2019 : 		 8-летний сын гитариста ANTHRAX сыграл с FOO FIGHTERS

20 авг 2019 : 		 FOO FIGHTERS должны выпустить альбом в 2020 году

7 июл 2019 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

20 фев 2019 : 		 Лидеру FOO FIGHTERS проведут операцию

4 фев 2019 : 		 FOO FIGHTERS перенесла концерты из-за проблем у одного из участников

4 фев 2019 : 		 FOO FIGHTERS исполнили BLACK SABBATH

1 фев 2019 : 		 DAVE GROHL исполняет METALLICA

11 дек 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS впервые исполнил 23-минутный трек

13 ноя 2018 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS накормил пожарных

14 окт 2018 : 		 FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA

15 авг 2018 : 		 Документальный фильм от лидера FOO FIGHTERS

26 июл 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS записал 25-минутный трек

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13 май 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS чуть не упал со сцены
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Барабанщик FOO FIGHTERS: «Многие американцы сейчас в ж..»



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Барабанщик FOO FIGHTERS Taylor Hawkins был гостем программы на радио Tripple M, где его спросили о том, как он справляется с коронапаузой, на что он ответил следующее:

«Это определённо были странные полгода. На данный момент, я так понимаю, мы уже полгода в этом всём. И я чувствую себя виноватым, когда говорю, что со мной всё в порядке. Мы вроде как можем пережить неурядицы. В Америке сейчас много людей, которые в абсолютной жопе. И я говорю не просто о том, чтобы заболеть или что-то в этом роде, я говорю о случаях: "Как я буду кормить своих детей?", что-то вроде того. Мне так повезло, что меня не касаются подобные проблемы. Моя проблема в том, что "Ладно, мне сегодня лечь на солнце, или, может быть, заняться серфингом или горным велосипедом?" Ну как-то так.

Так что относительно моей жизни я в порядке. Со мной моя семья и всё такое, так что я в порядке. Я что, слегка помешался? Да. Конечно. Определённо. Всё так и есть. Но в то же время ты должен вроде как подойти к этому с другой стороны и сказать: "А смотри, как мне повезло!"»

FOO FIGHTERS





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