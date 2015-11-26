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Барабанщик FOO FIGHTERS : «Многие американцы сейчас в ж..»



Барабанщик FOO FIGHTERS Taylor Hawkins был гостем программы на радио Tripple M, где его спросили о том, как он справляется с коронапаузой, на что он ответил следующее:



«Это определённо были странные полгода. На данный момент, я так понимаю, мы уже полгода в этом всём. И я чувствую себя виноватым, когда говорю, что со мной всё в порядке. Мы вроде как можем пережить неурядицы. В Америке сейчас много людей, которые в абсолютной жопе. И я говорю не просто о том, чтобы заболеть или что-то в этом роде, я говорю о случаях: "Как я буду кормить своих детей?", что-то вроде того. Мне так повезло, что меня не касаются подобные проблемы. Моя проблема в том, что "Ладно, мне сегодня лечь на солнце, или, может быть, заняться серфингом или горным велосипедом?" Ну как-то так.



Так что относительно моей жизни я в порядке. Со мной моя семья и всё такое, так что я в порядке. Я что, слегка помешался? Да. Конечно. Определённо. Всё так и есть. Но в то же время ты должен вроде как подойти к этому с другой стороны и сказать: "А смотри, как мне повезло!"»













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