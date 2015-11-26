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*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 29
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*Фильм-биография KISS выйдет на Netflix 26
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 22
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Foo Fighters

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10 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео

10 май 2021 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS: «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»

4 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS

28 апр 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS с дочкой, а также DAVE LOMBARDO и KRIST NOVOSELIC выступили в "Jimmy Kimmel Live!"

21 апр 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

19 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES

17 фев 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»

16 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS первые

10 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

7 фев 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

7 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

19 янв 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

15 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JON BON JOVI и BRUCE SPRINGSTEEN выступят на инаугурации Байдена

15 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

3 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS рад поддержке малых залов

26 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP

19 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS на первом месте

18 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о выпуске альбома в пандемию

2 дек 2020 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

25 ноя 2020 : 		 История FOO FIGHTERS глазами участников

20 ноя 2020 : 		 FOO FIGHTERS представили новый сингл

17 ноя 2020 : 		 DAVE GROHL — о новом альбоме FOO FIGHTERS: «Такого мы ещё не делали»

11 ноя 2020 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

27 авг 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS: «Многие американцы сейчас в ж..»
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BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео



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BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS в рамках выступления "Vax Live: The Concert To Reunite The World" второго мая — профессиональное видео доступно ниже.

Watch Pro-Shot Video Of AC/DC's BRIAN JOHNSON Performing 'Back In Black' With FOO FIGHTERS At 'Vax Live' Concert





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