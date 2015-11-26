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Foo Fighters

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18 фев 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом

16 фев 2022 : 		 Трэш от FOO FIGHTERS

14 янв 2022 : 		 Трейлер к фильму FOO FIGHTERS

10 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS вышел на сцену с FOO FIGHTERS

9 дек 2021 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS исполняет трек KISS

1 дек 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19

19 ноя 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

10 ноя 2021 : 		 FOO FIGHTERS снялись в хорроре

27 окт 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен

21 окт 2021 : 		 PAUL MCCARTNEY представит FOO FIGHTERS на церемонии введения в ЗСРнР

23 авг 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о концертах в нынешних условиях

16 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS будут требовать сертификат о вакцинации на концертах

23 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS о ковидном концерте

16 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили концерт из-за COVID-19

14 июл 2021 : 		 Кавер-версия BEE GEES от FOO FIGHTERS

29 июн 2021 : 		 Новая версия песни FOO FIGHTERS

25 июн 2021 : 		 Сингл FOO FIGHTERS стал платиновым

24 июн 2021 : 		 DAVE CHAPPELLE присоединился к FOO FIGHTERS для кавер-версии RADIOHEAD

21 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS выпустят кавер-версии BEE GEES

17 июн 2021 : 		 Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS

11 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS первыми выступят в Madison Square Garden

3 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS едут в юбилейный тур

23 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza

12 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS попадут в ЗСРнР. JAY-Z да, а IRON MAIDEN — нет

10 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео

10 май 2021 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS: «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»
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|||| сегодня

Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом



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Dave Grohl в интервью Rolling Stone рассказал, что записал целый альбом вымышленной группы DREAM WIDOW:

«Вокалист сошел с ума и убил всю свою группу из-за творческих разногласий... Мы пришли 25 лет спустя, чтобы записать альбом, не имея понятия о том, что произошло 25 лет назад, и я стал одержим духом парня 25-летней давности и духом дома. Но эта песня, "March Of The Insane", это их потерянная запись. Это запись, которую они сделали до того, как их вокалист убил [их]».

Dave также сказал Rolling Stone, что полный альбом DREAM WIDOW, надеюсь, появится к премьере фильма 25 февраля.

«Это будет тот самый потерянный альбом. Это будет альбом, который они делали до того, как он убил всю группу».

По словам музыканта, "кое-что в нем звучит как TROUBLE; кое-что — как CORROSION OF CONFORMITY; кое-что — как KYUSS".

DAVE GROHL Has Recorded Entire New Metal Album





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