Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом

Dave Grohl в интервью Rolling Stone рассказал, что записал целый альбом вымышленной группы DREAM WIDOW:
«Вокалист сошел с ума и убил всю свою группу из-за творческих разногласий... Мы пришли 25 лет спустя, чтобы записать альбом, не имея понятия о том, что произошло 25 лет назад, и я стал одержим духом парня 25-летней давности и духом дома. Но эта песня, "March Of The Insane", это их потерянная запись. Это запись, которую они сделали до того, как их вокалист убил [их]».
Dave также сказал Rolling Stone, что полный альбом DREAM WIDOW, надеюсь, появится к премьере фильма 25 февраля.
«Это будет тот самый потерянный альбом. Это будет альбом, который они делали до того, как он убил всю группу».
По словам музыканта, "кое-что в нем звучит как TROUBLE; кое-что — как CORROSION OF CONFORMITY; кое-что — как KYUSS".
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