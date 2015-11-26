Новое видео FOO FIGHTERS

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Foo Fighters

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"Chasing Birds", новое видео группы FOO FIGHTERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Medicine At Midnight", выход которого состоялся пятого февраля на Roswell Records/RCA Records.

Трек-лист:

01. Making A Fire

02. Shame Shame

03. Cloudspotter

04. Waiting On A War

05. Medicine At Midnight

06. No Son Of Mine

07. Holding Poison

08. Chasing Birds

09. Love Dies Young

FOO FIGHTERS Release Animated Music Video For





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