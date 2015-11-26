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Foo Fighters

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14 июл 2021 : 		 Кавер-версия BEE GEES от FOO FIGHTERS

29 июн 2021 : 		 Новая версия песни FOO FIGHTERS

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17 июн 2021 : 		 Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS

11 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS первыми выступят в Madison Square Garden

3 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS едут в юбилейный тур

23 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza

12 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS попадут в ЗСРнР. JAY-Z да, а IRON MAIDEN — нет

10 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео

10 май 2021 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS: «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»

4 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS

28 апр 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS с дочкой, а также DAVE LOMBARDO и KRIST NOVOSELIC выступили в "Jimmy Kimmel Live!"

21 апр 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

19 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES

17 фев 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»

16 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS первые

10 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

7 фев 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

7 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

19 янв 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

15 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JON BON JOVI и BRUCE SPRINGSTEEN выступят на инаугурации Байдена

15 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

3 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS
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Кавер-версия BEE GEES от FOO FIGHTERS



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FOO FIGHTERS представили собственное прочтение хита BEE GEES "You Should Be Dancing". Этот трек будет включен в новый релиз "Hail Satin", выходящий специально ко дню музыкального магазина 17 июля:

Side A - The DEE GEES:

01. You Should Be Dancing

02. Night Fever

03. Tragedy

04. Shadow Dancing

05. More Than a Woman

Side B - Live At 606:

01. Making A Fire

02. Shame Shame

03. Waiting On A War

04. No Son Of Mine

05. Cloudspotter

FOO FIGHTERS Release Performance Video For Cover Of BEE GEES





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