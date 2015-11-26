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Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен



Dave Grohl в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как он понимает, что «песня готова»:



«Когда она тебе надоест. Ну, в определённом смысле. Я не люблю тратить слишком много времени на что-либо в студии. Как правило, с первых нескольких дублей получается то, что ты хочешь, — даже если это несовершенно. Ты отправляешься туда, чувствуешь энергию, всё свежо, всё новое, нажимаешь кнопку "запись" и делаешь что-то взрывное. Мне нравится работать над вещами до тех пор, пока они не станут мощными и достойными того, чтобы их услышали другие люди. Но, чувак, иногда я дохожу до такого состояния с песней, когда говорю: "Ладно. Я разлюбил. Хватит уже. Я разлюбил эту песню. Мы закончили. На этом всё"».







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