Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 60
*Новое видео ARCH ENEMY 53
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 43
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 33
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
[= ||| все новости группы



*

Foo Fighters

*



27 окт 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен

21 окт 2021 : 		 PAUL MCCARTNEY представит FOO FIGHTERS на церемонии введения в ЗСРнР

23 авг 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о концертах в нынешних условиях

16 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS будут требовать сертификат о вакцинации на концертах

23 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS о ковидном концерте

16 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили концерт из-за COVID-19

14 июл 2021 : 		 Кавер-версия BEE GEES от FOO FIGHTERS

29 июн 2021 : 		 Новая версия песни FOO FIGHTERS

25 июн 2021 : 		 Сингл FOO FIGHTERS стал платиновым

24 июн 2021 : 		 DAVE CHAPPELLE присоединился к FOO FIGHTERS для кавер-версии RADIOHEAD

21 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS выпустят кавер-версии BEE GEES

17 июн 2021 : 		 Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS

11 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS первыми выступят в Madison Square Garden

3 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS едут в юбилейный тур

23 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza

12 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS попадут в ЗСРнР. JAY-Z да, а IRON MAIDEN — нет

10 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео

10 май 2021 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS: «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»

4 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS

28 апр 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS с дочкой, а также DAVE LOMBARDO и KRIST NOVOSELIC выступили в "Jimmy Kimmel Live!"

21 апр 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

19 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES

17 фев 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»

16 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS первые

10 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

7 фев 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен



*
zoom
*
* *
Dave Grohl в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как он понимает, что «песня готова»:

«Когда она тебе надоест. Ну, в определённом смысле. Я не люблю тратить слишком много времени на что-либо в студии. Как правило, с первых нескольких дублей получается то, что ты хочешь, — даже если это несовершенно. Ты отправляешься туда, чувствуешь энергию, всё свежо, всё новое, нажимаешь кнопку "запись" и делаешь что-то взрывное. Мне нравится работать над вещами до тех пор, пока они не станут мощными и достойными того, чтобы их услышали другие люди. Но, чувак, иногда я дохожу до такого состояния с песней, когда говорю: "Ладно. Я разлюбил. Хватит уже. Я разлюбил эту песню. Мы закончили. На этом всё"».

How Does DAVE GROHL Know A Song Is





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 174

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом