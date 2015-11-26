16 авг 2021



FOO FIGHTERS будут требовать сертификат о вакцинации на концертах



FOO FIGHTERS будут требовать от посетителей концертов на Аляске сертификат о вакцинации или отрицательный тест, сделанный за 48 часов до шоу. По сообщению Ticketmaster, перед входом на мероприятие необходимо предоставить отрицательный результат теста или подтверждение вакцинации (через 14 дней после последней прививки). Дети младше 12 лет или поклонники с уважительной медицинской причиной, препятствующей вакцинации, должны будут пройти диагностический тест на COVID-19 в течение 48 часов до начала мероприятия и предоставить доказательство отрицательного результата перед входом на площадку. Ношение масок будет поощряться.







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