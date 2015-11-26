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Foo Fighters

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DAVE GROHL исполняет METALLICA



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Dave Grohl присоединился к ZAC BROWN BAND на сцене тридцать первого января в Atlanta, Georgia для исполнения кавер-версии хита METALLICA "Enter Sandman".



DAVE GROHL Performs METALLICA




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