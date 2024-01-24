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JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS



JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS в рамках выступления в Окленде и исполнил с группой кавер-версию песни AC/DC "Big Balls". Актер сейчас занят в Новой Зеландии съемками в фильме "Minecraft".







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