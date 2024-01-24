Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 133
*Йе в BURZUM 45
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 18
*Новое видео ANDRY 17
*KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы дел... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 133
*Йе в BURZUM 45
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
[= ||| все новости группы



*

Foo Fighters

*



24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео FOO FIGHTERS

14 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.: Теперь сингл

1 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.

9 окт 2023 : 		 SHANIA TWAIN присоединилась на сцене к FOO FIGHTERS

31 июл 2023 : 		 FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор

25 июл 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 июн 2023 : 		 Успехи FOO FIGHTERS в чартах

8 июн 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

4 июн 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

28 май 2023 : 		 Shane Hawkins выступил с FOO FIGHTERS

26 май 2023 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком

25 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

23 май 2023 : 		 JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS

17 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

19 апр 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

18 фев 2023 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS выпустил новый сингл

5 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Тейлор Хокинс хотел бы, чтобы FOO FIGHTERS продолжали»

25 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS заменят PANTERA

6 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления DAVE GROHL и GREG KURSTIN

22 дек 2022 : 		 DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS

16 дек 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS спел с Билли Айлиш

31 июл 2022 : 		 Новая песня гитариста FOO FIGHTERS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS



zoom
JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS в рамках выступления в Окленде и исполнил с группой кавер-версию песни AC/DC "Big Balls". Актер сейчас занят в Новой Зеландии съемками в фильме "Minecraft".




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 янв 2024
YNWA
Джек Блек крутой, а что это за орущая баба? Пздц как она раздражает.

просмотров: 114

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом