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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 51
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
[= ||| все новости группы



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Foo Fighters

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25 июл 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 июн 2023 : 		 Успехи FOO FIGHTERS в чартах

8 июн 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

4 июн 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

28 май 2023 : 		 Shane Hawkins выступил с FOO FIGHTERS

26 май 2023 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком

25 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

23 май 2023 : 		 JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS

17 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

19 апр 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

18 фев 2023 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS выпустил новый сингл

5 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Тейлор Хокинс хотел бы, чтобы FOO FIGHTERS продолжали»

25 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS заменят PANTERA

6 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления DAVE GROHL и GREG KURSTIN

22 дек 2022 : 		 DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS

16 дек 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS спел с Билли Айлиш

31 июл 2022 : 		 Новая песня гитариста FOO FIGHTERS

2 июл 2022 : 		 Участник ABBA исполнил песню FOO FIGHTERS

29 июн 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY

9 июн 2022 : 		 FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше

4 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS взяли три Грэмми

1 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми

30 мар 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили все концерты
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Новое видео FOO FIGHTERS



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"Under You", новое видео группы FOO FIGHTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома But Here We Are.

FOO FIGHTERS Share "Under You" Music Video, Filmed During Tour Rehearsals




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