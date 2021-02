7 фев 2021



Новое видео FOO FIGHTERS



"No Son Of Mine", новое видео группы FOO FIGHTERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Medicine At Midnight", выход которого состоялся пятого февраля на Roswell Records/RCA Records.



Трек-лист:



01. Making A Fire



02. Shame Shame



03. Cloudspotter



04. Waiting On A War



05. Medicine At Midnight



06. No Son Of Mine



07. Holding Poison



08. Chasing Birds



09. Love Dies Young













