Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Вокалист TOOL прикинулся драг-квин 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
[= ||| все новости группы



*

Foo Fighters

*



28 май 2023 : 		 Shane Hawkins выступил с FOO FIGHTERS

26 май 2023 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком

25 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

23 май 2023 : 		 JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS

17 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

19 апр 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

18 фев 2023 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS выпустил новый сингл

5 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Тейлор Хокинс хотел бы, чтобы FOO FIGHTERS продолжали»

25 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS заменят PANTERA

6 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления DAVE GROHL и GREG KURSTIN

22 дек 2022 : 		 DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS

16 дек 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS спел с Билли Айлиш

31 июл 2022 : 		 Новая песня гитариста FOO FIGHTERS

2 июл 2022 : 		 Участник ABBA исполнил песню FOO FIGHTERS

29 июн 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY

9 июн 2022 : 		 FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше

4 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS взяли три Грэмми

1 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми

30 мар 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили все концерты

29 мар 2022 : 		 ЕР DREAM WIDOW доступен для прослушивания

27 мар 2022 : 		 Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS

26 мар 2022 : 		 Умер барабанщик FOO FIGHTERS

21 мар 2022 : 		 DREAM WIDOW уже в марте

18 фев 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Shane Hawkins выступил с FOO FIGHTERS



zoom
Shane Hawkins присоединился к FOO FIGHTERS в рамках выступления 26 мая на фестивале Boston Calling и исполнил композицию "I'll Stick Around".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 82

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом