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Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS



Протестующие против вакцинации провели демонстрацию рядом с местом, где проходил концерт FOO FIGHTERS в Агура-Хиллз, Калифорния, на который допускались только вакцинированные фанаты. FOO FIGHTERS выступили в клубе Canyon во вторник (15 июня) в рамках разогрева перед выступлением в Madison Square Garden в Нью-Йорке 20 июня.



Поклонники, желающие посетить этот концерт, должны были предъявить удостоверение личности с фотографией, а также подтвердить, что были вакцинированы, чтобы получить свои непередаваемые билеты на шоу 21+.



По данным Variety, бывшая детская звезда Рики Шродер был одним из участников акции протеста у концертного зала.



«Dave Grohl — невежественный панк, которому нужно дать пощёчину за поддержку дискриминации, — написал Шродер в посте на Facebook в воскресенье, через день после объявления о концерте в Canyon Club. — Невежество бывает всех форм и размеров. Курт Кобейн смеётся над тобой, Dave, вместе с миллионами патриотов.... Дурак!»







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