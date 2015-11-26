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Foo Fighters

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17 июн 2021 : 		 Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS

11 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS первыми выступят в Madison Square Garden

3 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS едут в юбилейный тур

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21 апр 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

19 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES

17 фев 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»

16 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS первые

10 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

7 фев 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

7 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

19 янв 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

15 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JON BON JOVI и BRUCE SPRINGSTEEN выступят на инаугурации Байдена

15 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

3 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS рад поддержке малых залов

26 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP

19 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS на первом месте

18 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о выпуске альбома в пандемию

2 дек 2020 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS
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Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS



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Протестующие против вакцинации провели демонстрацию рядом с местом, где проходил концерт FOO FIGHTERS в Агура-Хиллз, Калифорния, на который допускались только вакцинированные фанаты. FOO FIGHTERS выступили в клубе Canyon во вторник (15 июня) в рамках разогрева перед выступлением в Madison Square Garden в Нью-Йорке 20 июня.

Поклонники, желающие посетить этот концерт, должны были предъявить удостоверение личности с фотографией, а также подтвердить, что были вакцинированы, чтобы получить свои непередаваемые билеты на шоу 21+.

По данным Variety, бывшая детская звезда Рики Шродер был одним из участников акции протеста у концертного зала.

«Dave Grohl — невежественный панк, которому нужно дать пощёчину за поддержку дискриминации, — написал Шродер в посте на Facebook в воскресенье, через день после объявления о концерте в Canyon Club. — Невежество бывает всех форм и размеров. Курт Кобейн смеётся над тобой, Dave, вместе с миллионами патриотов.... Дурак!»

Anti-Vaccine Protesters Picket Outside FOO FIGHTERS














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КомментарииСкрыть/показать 2 )

rattle_snake


17 июн 2021, 21:17		«Dave Grohl — невежественный панк,- не он просто проститутка!! https://www.youtube.com/watch?v=pLTktHBE__Q

Владимир В


17 июн 2021, 22:58		Дэйв Грол замечательный музыкант. А тот ноунейм Шродер - бездарный дегенерат, и не более. Давайте тогда цитировать всякого бомжа, лишь бы он выступил против вакцинации.


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