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Foo Fighters

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Лидер FOO FIGHTERS — о выпуске альбома в пандемию



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В рамках недавней беседы с радиостанцией Q104.3 лидер FOO FIGHTERS Dave Grohl рассказал о том, почему группа всё-таки решила выпустить альбом, невзирая на пандемию:

«Мы начали создавать этот альбом почти два года назад — полтора года назад. Мы писали его, пока были в туре. Мы переехали в этот причудливый старый дом в моём районе, построили студию в спальне наверху, записали барабаны в гостиной, гитары писали в спальне. Я работал над вокалом в ванной комнате, рядом с туалетом. Мы начали записывать, я думаю, может быть, в сентябре прошлого года и закончили к январю-февралю. Мы были полностью готовы — всё сведено, прошло мастеринг, готово к выпуску. Обложка была, мы делали футболки. Оборудование было в грузовиках, и мы были готовы ехать. А потом всё просто закрылось. Затем были месяцы и месяцы попыток решить, когда мы его выпустим. "Хорошо, мы просто выпустим его сейчас?" — "Нет, давайте подождём. Может, посмотрим, что будет". Месяц спустя: "Выпустим ли мы его сейчас?" — "Нет, давайте подождём".

И так прошло шесть или семь месяцев, и я говорю: "Мы делаем эту музыку, чтобы люди её услышали". Мы создаём её не только для того, чтобы отправиться в турне. Мы пишем эти песни, чтобы люди могли наслаждаться ими и петь вместе хоть на кухне с бутылкой "Crown Royal" или на стадионе, подпрыгивая и распевая припевы. Так что сейчас как никогда людям нужно что-то, что поднимет им настроение, что-то, что даст им ощущение облегчения или спасения. И я подумал: "Мы должны это выпустить. Давайте выпустим его прямо сейчас". Я не знаю, когда мы отправимся в тур, но мы должны дать музыку людям, потому что именно для этого мы её и создаем».

DAVE GROHL: Why FOO FIGHTERS Decided To Release





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


18 дек 2020, 12:31		Грол крутой дядька. Молорик. Прошлый альбом мне не вкатил, что-то. Надеюсь, этот норм.
Никогда не забуду как он на Грэмми пришёл в майке Slayer. Я тогда чуть не расплакался от умиления)


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