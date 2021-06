сегодня



FOO FIGHTERS едут в юбилейный тур



FOO FIGHTERS объявили о планах проведения в этом году "26th Anniversary Tour", в рамках которого выступят:



July 28 - The Andrew J Brady ICON Music Center -Cincinnati, OH



July 30 - American Family Insurance Amphitheater -Milwaukee, WI



August 03 - Hollywood Casino Amphitheater -St. Louis, MO



August 05 - Azura Amphitheater -Bonner Springs, KS



August 07 - The Zoo Amphitheater -Oklahoma City, OK



August 09 - Isleta Amphitheater -Albuquerque, NM



* RADKEY supports on all dates







