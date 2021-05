сегодня



Фронтмен FOO FIGHTERS : «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»



В новом интервью нью-йоркской радиостанции Q104.3 фронтмен FOO FIGHTERS Dave Grohl сказал, что, по его мнению, существует отложенный спрос на живые выступления со стороны изголодавшихся по музыке слушателей, которые не имели возможности посещать концерты почти 15 месяцев:



«За последние полтора года я заметил, что люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо. И поэтому неважно, пусть это будут хоть NEW KIDS ON THE BLOCK, люди бегом побегут на концерт, чтобы увидеть группу, когда всё откроется. Это обычное поведение — я думаю, что людям необходимо ощущать этот осязаемый, совместный опыт, потому что он позволяет почувствовать, что ты не одинок. Когда ты видишь человека на сцене, а сам находишься в зале в первом ряду, это успокаивает, потому что ты понимаешь: "О, это важнейшая часть того, почему мы ещё живы"».













