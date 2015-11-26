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Foo Fighters

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1 дек 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19

19 ноя 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

10 ноя 2021 : 		 FOO FIGHTERS снялись в хорроре

27 окт 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен

21 окт 2021 : 		 PAUL MCCARTNEY представит FOO FIGHTERS на церемонии введения в ЗСРнР

23 авг 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о концертах в нынешних условиях

16 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS будут требовать сертификат о вакцинации на концертах

23 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS о ковидном концерте

16 июл 2021 : 		 FOO FIGHTERS отменили концерт из-за COVID-19

14 июл 2021 : 		 Кавер-версия BEE GEES от FOO FIGHTERS

29 июн 2021 : 		 Новая версия песни FOO FIGHTERS

25 июн 2021 : 		 Сингл FOO FIGHTERS стал платиновым

24 июн 2021 : 		 DAVE CHAPPELLE присоединился к FOO FIGHTERS для кавер-версии RADIOHEAD

21 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS выпустят кавер-версии BEE GEES

17 июн 2021 : 		 Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS

11 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS первыми выступят в Madison Square Garden

3 июн 2021 : 		 FOO FIGHTERS едут в юбилейный тур

23 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza

12 май 2021 : 		 FOO FIGHTERS попадут в ЗСРнР. JAY-Z да, а IRON MAIDEN — нет

10 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео

10 май 2021 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS: «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»

4 май 2021 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS

28 апр 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS с дочкой, а также DAVE LOMBARDO и KRIST NOVOSELIC выступили в "Jimmy Kimmel Live!"

21 апр 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

19 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES

17 фев 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»
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FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19



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Спустя всего несколько часов после объявления о туре по 16 городам весной и летом следующего года, FOO FIGHTERS отменили одно из выступлений из-за того, что стадион в Миннеаполисе, штат Миннесота, отказался принять меры безопасности COVID-19.

«В связи с тем, что стадион Huntington Bank отказался принять меры безопасности группы в связи с Covid, FOO FIGHTERS не могут выступать на этой площадке. Мы приносим извинения за любые неудобства и работаем над поиском подходящей замены - такой, в которой приоритетом будет здоровье и безопасность всех работающих и присутствующих на шоу».

FOO FIGHTERS Cancel Minneapolis Concert After Venue





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