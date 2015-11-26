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FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19



Спустя всего несколько часов после объявления о туре по 16 городам весной и летом следующего года, FOO FIGHTERS отменили одно из выступлений из-за того, что стадион в Миннеаполисе, штат Миннесота, отказался принять меры безопасности COVID-19.



«В связи с тем, что стадион Huntington Bank отказался принять меры безопасности группы в связи с Covid, FOO FIGHTERS не могут выступать на этой площадке. Мы приносим извинения за любые неудобства и работаем над поиском подходящей замены - такой, в которой приоритетом будет здоровье и безопасность всех работающих и присутствующих на шоу».













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