14 ноя 2023



FOO FIGHTERS и H.E.R.: Теперь сингл



Как сообщалось ранее, FOO FIGHTERS приняли участие в программе Saturday Night Live и исполнили композиции "Rescued" и "The Glass" при участии H.E.R. Сегодня группа сообщила, что 17 ноября выпустит цифровой сингл с песней "The Glass" с участием H.E.R. и без H.E.R. H.E.R. также записала и свою сольную версию этой композиции.







