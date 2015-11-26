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*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 517
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 188
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 61
*THERION почти записали новый альбом 34
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Foo Fighters

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10 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

7 фев 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

7 фев 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

19 янв 2021 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS исполнили новую песню

15 янв 2021 : 		 FOO FIGHTERS, JON BON JOVI и BRUCE SPRINGSTEEN выступят на инаугурации Байдена

15 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

3 янв 2021 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS рад поддержке малых залов

26 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP

19 дек 2020 : 		 FOO FIGHTERS на первом месте

18 дек 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о выпуске альбома в пандемию

2 дек 2020 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

25 ноя 2020 : 		 История FOO FIGHTERS глазами участников

20 ноя 2020 : 		 FOO FIGHTERS представили новый сингл

17 ноя 2020 : 		 DAVE GROHL — о новом альбоме FOO FIGHTERS: «Такого мы ещё не делали»

11 ноя 2020 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

27 авг 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS: «Многие американцы сейчас в ж..»

30 июл 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS против открытия школ

22 июл 2020 : 		 DAVE GROHL вспоминает о дебютном альбоме FOO FIGHTERS

23 июн 2020 : 		 RICK ASTLEY исполняет песню FOO FIGHTERS

14 май 2020 : 		 DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS

24 апр 2020 : 		 Музыканты FOO FIGHTERS, BIFFY CLYRO и другие записали благотворительный сингл

30 мар 2020 : 		 Акустика от лидера FOO FIGHTERS

27 мар 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS о документальном фильме

17 мар 2020 : 		 FOO FIGHTERS отменили ряд концертов
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FOO FIGHTERS исполнили новую песню



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FOO FIGHTERS приняли участие в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" и исполнили композицию "Waiting On A War".

Watch FOO FIGHTERS Perform 'Waiting On A War' On 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'











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