сегодня



Лидер FOO FIGHTERS : «Выступить перед Байденом было честью»



В рамках недавнего интервью для CBC Radio One лидер FOO FIGHTERS Dave Grohl рассказал, каково ему было выступать перед Байденом и исполнять "Times Like These":



«Вы должны понять, что иногда это кажется настолько сюрреалистичным, что ты будто ощущаешь себя стоящим рядом и смотрящим на всё со стороны. На самом деле я немного написал о том, что это сродни проносящейся перед тобой жизнью, когда случается нечто подобное. Так что это очень странные ощущения.



Мне трудно соединить все эти точки, потому что там сомкнулось много "полных кругов". Я вырос за пределами Вашингтона. Мой отец был республиканским спичрайтером. Он занимался политикой, а я проводил время на Капитолийском холме.



Итак, сложив всё это вместе, добавьте то, что первая леди доктор Джилл Байден является учителем, как и моя мама, которая также проработала учителем тридцать пять лет в государственной школе — сейчас она на пенсии — и всё это как бы связано с тем, что 18 лет назад я написал песню, которая и близко не имеет отношения к политике. Это просто песня о том, как преодолеть какой-то переломный момент в своей жизни, когда ты чувствуешь, что тебе нужно что-то вроде перерождения или перезапуска. Но у тебя есть надежда.



Я всегда считал, что когда кто-то дорогой тебе, кто-то близкий тебе умирает, ты должен начать всё сначала. Так что ты должен делать всё в жизни заново — свою первую чашку кофе, с тех пор как ты потерял этого человека; свою первую поездку в продуктовый магазин, с тех пор как ты потерял [этого человека]; и так далее, и так далее. Об этом, по сути, и поётся в этой песне — о том, чтобы научиться любить снова, научиться жить снова; о вещах вроде этого.



Я полагаю, что причина, по которой нас попросили выступить, была в том, что нам нужно это здесь, в Штатах. Это перестройка с надеждой. И я думаю, что именно поэтому они попросили нас сыграть эту песню. И для нас это было честью».



















+0 -0



просмотров: 134