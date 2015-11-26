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Foo Fighters

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Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»



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В рамках недавнего интервью для CBC Radio One лидер FOO FIGHTERS Dave Grohl рассказал, каково ему было выступать перед Байденом и исполнять "Times Like These":

«Вы должны понять, что иногда это кажется настолько сюрреалистичным, что ты будто ощущаешь себя стоящим рядом и смотрящим на всё со стороны. На самом деле я немного написал о том, что это сродни проносящейся перед тобой жизнью, когда случается нечто подобное. Так что это очень странные ощущения.

Мне трудно соединить все эти точки, потому что там сомкнулось много "полных кругов". Я вырос за пределами Вашингтона. Мой отец был республиканским спичрайтером. Он занимался политикой, а я проводил время на Капитолийском холме.

Итак, сложив всё это вместе, добавьте то, что первая леди доктор Джилл Байден является учителем, как и моя мама, которая также проработала учителем тридцать пять лет в государственной школе — сейчас она на пенсии — и всё это как бы связано с тем, что 18 лет назад я написал песню, которая и близко не имеет отношения к политике. Это просто песня о том, как преодолеть какой-то переломный момент в своей жизни, когда ты чувствуешь, что тебе нужно что-то вроде перерождения или перезапуска. Но у тебя есть надежда.

Я всегда считал, что когда кто-то дорогой тебе, кто-то близкий тебе умирает, ты должен начать всё сначала. Так что ты должен делать всё в жизни заново — свою первую чашку кофе, с тех пор как ты потерял этого человека; свою первую поездку в продуктовый магазин, с тех пор как ты потерял [этого человека]; и так далее, и так далее. Об этом, по сути, и поётся в этой песне — о том, чтобы научиться любить снова, научиться жить снова; о вещах вроде этого.

Я полагаю, что причина, по которой нас попросили выступить, была в том, что нам нужно это здесь, в Штатах. Это перестройка с надеждой. И я думаю, что именно поэтому они попросили нас сыграть эту песню. И для нас это было честью».

DAVE GROHL Says








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