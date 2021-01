сегодня



Новая песня FOO FIGHTERS



"Waiting On A War", новая песня группы FOO FIGHTERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Medicine At Midnight", выход которого запланирован на пятое февраля на Roswell Records/RCA Records.



Трек-лист:



01. Making A Fire



02. Shame Shame



03. Cloudspotter



04. Waiting On A War



05. Medicine At Midnight



06. No Son Of Mine



07. Holding Poison



08. Chasing Birds



09. Love Dies Young













