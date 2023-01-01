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*Умерла Шинейд О'Коннор 38
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*Умерла Шинейд О'Коннор 38
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*Новое видео U.D.O. 29
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 26
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
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Foo Fighters

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31 июл 2023 : 		 FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор

25 июл 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 июн 2023 : 		 Успехи FOO FIGHTERS в чартах

8 июн 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

4 июн 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

28 май 2023 : 		 Shane Hawkins выступил с FOO FIGHTERS

26 май 2023 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком

25 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

23 май 2023 : 		 JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS

17 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

19 апр 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

18 фев 2023 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS выпустил новый сингл

5 фев 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Тейлор Хокинс хотел бы, чтобы FOO FIGHTERS продолжали»

25 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS заменят PANTERA

6 янв 2023 : 		 FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления DAVE GROHL и GREG KURSTIN

22 дек 2022 : 		 DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS

16 дек 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS спел с Билли Айлиш

31 июл 2022 : 		 Новая песня гитариста FOO FIGHTERS

2 июл 2022 : 		 Участник ABBA исполнил песню FOO FIGHTERS

29 июн 2022 : 		 Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY

9 июн 2022 : 		 FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше

4 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS взяли три Грэмми

1 апр 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми
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FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор



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FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор исполнив композицию "Mandinka" в рамках выступления на Fuji Rock Festival.




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