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Foo Fighters

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|||| 23 авг 2021

Лидер FOO FIGHTERS — о концертах в нынешних условиях



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Dave Grohl в беседе с NME рассказал о том, что он и его коллеги предпринимают для проведения концертов в нынешние непредсказуемые времена:

«Два с половиной часа на сцене — это потрясающее ощущение. Остальное время в каждом из дней представляет собой некоторую сложность из-за всех новых требований, ограничений и указаний. Тебе нужно быть очень осторожным. Когда ты путешествуешь с командой из 60 человек из штата в штат и с площадки на площадку, ты изо всех сил стараешься оставаться в рамках своей группы, потому что в любой момент всё может сорваться. Ты просыпаешься каждый день, скрещиваешь пальцы и надеешься, что в этот день мы выйдем на сцену».

По поводу того, как проходит нынешнее турне FOO FIGHTERS по США, он ответил:

«Нам посчастливилось завершить последний двухнедельный тур, но знаете, мы играли на площадке в Альбукерке [Isleta Amphitheater, вмещающем 15 000 зрителей], где впервые за 688 дней проходил концерт. И вы могли почувствовать это в зале. Было слышно, как они подпевают. Вы могли увидеть это, когда они танцевали. Это было празднование возвращения живой музыки из города в город, куда бы мы ни поехали — открытие новых заведений, возобновление работы заведений, которые были закрыты. И было видно, что люди изголодались по живым выступлениям — как и мы. Мы вышли на сцену так, как не выходили на неё уже два года».

FOO FIGHTERS



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