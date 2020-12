сегодня



Лидер FOO FIGHTERS рад поддержке малых залов



Вокалист FOO FIGHTERS Dave Grohl, в октябре отыгравший специальный акустический сет в поддержку акта "Save Our Stages", написал следующее:



«Огромное, душевное спасибо всем, кто поддержал закон "Save Our Stages", принятый вчера в рамках законопроекта о стимулировании экономики.



Сохранение небольших и независимых площадок Америки имеет решающее значение не только для миллионов посетителей концертов, жизнь которых становится лучше, если они ощущают присутствие своих любимых артистов во плоти, но и для будущего самой музыки, так как это даёт следующему поколению молодых музыкантов место, где они могут показать себя, оттачивать свое ремесло и вырасти в голоса завтрашнего дня.



Отсутствие живой музыки в этом году заставило всех нас жаждать ощущения общности, которое лучше всего проявляется, когда к нему добавляют песню. Акт "Save Our Stages" приближает нас на один шаг к тому, чтобы снова поделиться этим чувством, которое, я надеюсь, мы все сможем испытать снова и уже очень скоро. Каждый день мы становимся на шаг ближе.



Увидимся там, Dave».







+2 -0



просмотров: 233