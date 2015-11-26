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Foo Fighters

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Лидер FOO FIGHTERS рад поддержке малых залов



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Вокалист FOO FIGHTERS Dave Grohl, в октябре отыгравший специальный акустический сет в поддержку акта "Save Our Stages", написал следующее:

«Огромное, душевное спасибо всем, кто поддержал закон "Save Our Stages", принятый вчера в рамках законопроекта о стимулировании экономики.

Сохранение небольших и независимых площадок Америки имеет решающее значение не только для миллионов посетителей концертов, жизнь которых становится лучше, если они ощущают присутствие своих любимых артистов во плоти, но и для будущего самой музыки, так как это даёт следующему поколению молодых музыкантов место, где они могут показать себя, оттачивать свое ремесло и вырасти в голоса завтрашнего дня.

Отсутствие живой музыки в этом году заставило всех нас жаждать ощущения общности, которое лучше всего проявляется, когда к нему добавляют песню. Акт "Save Our Stages" приближает нас на один шаг к тому, чтобы снова поделиться этим чувством, которое, я надеюсь, мы все сможем испытать снова и уже очень скоро. Каждый день мы становимся на шаг ближе.

Увидимся там, Dave».

DAVE GROHL Laments Absence Of Live Music, Says Preservation Of Independent Venues Is



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