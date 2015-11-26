Лидер FOO FIGHTERS против открытия школ

Лидер FOO FIGHTERS Dave Grohl в недавнем эпизоде "Dave's True Stories" подверг сомнению правильность решения об открытии школ, основываясь на опыте своей мамы, которая много лет работала учительницей:
«Учителя сталкиваются с совершенно новым набором проблем, которые большинство людей даже не рассматривают. Есть намного более сложные проблемы, чем просто открыть двери и отправить [детей] домой, сказала мне мама по телефону. Сейчас, когда ей 82 и она вышла на пенсию, она составила список проблем, основываясь на своём 35-летнем опыте: маски и дистанцирование, проверка температуры, переполненные автобусы, переполненные коридоры, спорт, системы кондиционирования, обеденные залы, общественные туалеты, обслуживающий персонал. Большинство школ и так борются с нехваткой ресурсов. Как они могут позволить себе гору мер безопасности, которые должны быть приняты?»
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