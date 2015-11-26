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Foo Fighters

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30 июл 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS против открытия школ

22 июл 2020 : 		 DAVE GROHL вспоминает о дебютном альбоме FOO FIGHTERS

23 июн 2020 : 		 RICK ASTLEY исполняет песню FOO FIGHTERS

14 май 2020 : 		 DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS

24 апр 2020 : 		 Музыканты FOO FIGHTERS, BIFFY CLYRO и другие записали благотворительный сингл

30 мар 2020 : 		 Акустика от лидера FOO FIGHTERS

27 мар 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS о документальном фильме

17 мар 2020 : 		 FOO FIGHTERS отменили ряд концертов

12 мар 2020 : 		 DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS

15 янв 2020 : 		 Лидер FOO FIGHTERS обещает сюрпризы на юбилей

1 окт 2019 : 		 FOO FIGHTERS приступили к работе над новым альбомом

26 сен 2019 : 		 8-летний сын гитариста ANTHRAX сыграл с FOO FIGHTERS

20 авг 2019 : 		 FOO FIGHTERS должны выпустить альбом в 2020 году

7 июл 2019 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

20 фев 2019 : 		 Лидеру FOO FIGHTERS проведут операцию

4 фев 2019 : 		 FOO FIGHTERS перенесла концерты из-за проблем у одного из участников

4 фев 2019 : 		 FOO FIGHTERS исполнили BLACK SABBATH

1 фев 2019 : 		 DAVE GROHL исполняет METALLICA

11 дек 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS впервые исполнил 23-минутный трек

13 ноя 2018 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS накормил пожарных

14 окт 2018 : 		 FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA

15 авг 2018 : 		 Документальный фильм от лидера FOO FIGHTERS

26 июл 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS записал 25-минутный трек

25 июл 2018 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS продаёт 20 гитар

13 май 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS чуть не упал со сцены

29 янв 2018 : 		 FOO FIGHTERS удостоились Грэмми в категории «Лучшая рок-песня»
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Лидер FOO FIGHTERS против открытия школ



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Лидер FOO FIGHTERS Dave Grohl в недавнем эпизоде "Dave's True Stories" подверг сомнению правильность решения об открытии школ, основываясь на опыте своей мамы, которая много лет работала учительницей:

«Учителя сталкиваются с совершенно новым набором проблем, которые большинство людей даже не рассматривают. Есть намного более сложные проблемы, чем просто открыть двери и отправить [детей] домой, сказала мне мама по телефону. Сейчас, когда ей 82 и она вышла на пенсию, она составила список проблем, основываясь на своём 35-летнем опыте: маски и дистанцирование, проверка температуры, переполненные автобусы, переполненные коридоры, спорт, системы кондиционирования, обеденные залы, общественные туалеты, обслуживающий персонал. Большинство школ и так борются с нехваткой ресурсов. Как они могут позволить себе гору мер безопасности, которые должны быть приняты?»

DAVE GROHL Argues Against Reopening Schools Amid Coronavirus Pandemic





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