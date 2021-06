сегодня



FOO FIGHTERS выпустят кавер-версии BEE GEES



FOO FIGHTERS специально ко Дню музыкального магазина выпустят подборку кавер-версий BEE GEES "Hail Satin".



Трек-лист:



Side A - The DEE GEES:



01. You Should Be Dancing



02. Night Fever



03. Tragedy



04. Shadow Dancing



05. More Than a Woman



Side B - Live At 606:



01. Making A Fire



02. Shame Shame



03. Waiting On A War



04. No Son Of Mine



05. Cloudspotter























