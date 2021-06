сегодня



Новая версия песни FOO FIGHTERS



FOO FIGHTERS представили "Making A Fire: Mark Ronson Re-Version", записанную участниками ANTIBALAS, THE BUDOS BAND, THE DAP-KINGS, EL MICHELS AFFAIR, LA BUYA, MENAHAN STREET BAND), THE TEDESCHI TRUCKS BAND и TUATARA.













