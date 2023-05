23 май 2023



JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS



JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS — об этом стало известно из представления в рамках "Foo Fighters: Preparing Music For Concerts". Ранее он выступал с GUNS N' ROSES, A PERFECT CIRCLE, PUDDLE OF MUDD, NINE INCH NAILS, WEEZER, PARAMORE, THE REPLACEMENTS, Sting and THE VANDALS и другими.









Thanks for joining us. It will be streaming on @Veeps for 72 hours on demand if you missed it: https://t.co/hzz5G9mOKy





+0 -2



просмотров: 385