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*Новое видео группы METALLICA 61
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 48
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
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Foo Fighters

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30 мар 2022 : 		 FOO FIGHTERS отменили все концерты

29 мар 2022 : 		 ЕР DREAM WIDOW доступен для прослушивания

27 мар 2022 : 		 Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS

26 мар 2022 : 		 Умер барабанщик FOO FIGHTERS

21 мар 2022 : 		 DREAM WIDOW уже в марте

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16 фев 2022 : 		 Трэш от FOO FIGHTERS

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27 окт 2021 : 		 Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен
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|||| 25 янв 2023

FOO FIGHTERS заменят PANTERA



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FOO FIGHTERS заменятPANTERA на немецких фестивалях Rock Am Ring и Rock Im Park.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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25 янв 2023
Red One
К чему такие сложности и потери денег, там претензии только к Филе, его вполне можно было бы заменить на Тима Риппера Оуенса, к примеру. Так даже было бы органичнее - PANTERA без всех - да и зрителям, собственно, по барабану, кто там орёт на сцене, пока все они бегают по кругу во всякого рода питах.
25 янв 2023
Hellg
А кто заменит Тейлора Хокинса?
26 янв 2023
b
bjorn667
Hellg, ансельмо, зигующий по райду
Like!1
26 янв 2023
o
overgrin
драм машинка

просмотров: 379

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